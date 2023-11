Prendere esempio da Azmoun

Nel fine settimana in Serie A torna il campionato, lo sa anche mia nonna. I giocatori di Serie A scenderanno in campo con un segno rosso sul viso e una special t-shirt come segno significativo nella lotta alla violenza sulle donne. Una bella iniziativa, sia chiaro. Poi ci sono i "fatti".

Sardar Azmoun, attaccante iraniano della Roma, fa i fatti. Tornato a Trigoria in gran forma dopo i match con la sua Nazionale (due gol) il bomber si è reso protagonista dell'ennesimo gesto di solidarietà nei confronti delle donne del suo paese, laddove i diritti sono utopia. Sardar finanzierà la partecipazione di Parisa Majnouni al Mondiale di Gran Fondo di ciclismo del 2024, in programma in Danimarca, pagando interamente le spese necessarie per sostenere la trasferta. Così la 30enne ciclista: "Se non mi avesse aiutato lui non avrei potuto partecipare". Fatti.

(Libero - F. Biasin)