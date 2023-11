Plebiscito per Mou

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il tifo romanista ha emesso il suo verdetto: bisogna rinnovare il contratto a José Mourinho. All'ottantanovesimo minuto della vittoriosa partita contro l'Udinese, improvvisamente la Curva Sud ha iniziato ad intonare il classico coro che scandisce il nome dell'allenatore e subito, con una potenza che ha risvegliato tutti in una gelida serata, il resto dell'Olimpico ha seguito il canto. Un urlo d'amore di un popolo che non ha alcuna intenzione di separarsi a fine stagione dal tecnico che ha riportato, dopo 13 lunghi anni, la Roma ad alzare un trofeo e ad un'altra finale, sfumata per motivi ben noti.

Il contratto dello Special One scadrà il 30 giugno del 2024 e al momento i Friedkin non hanno ancora sottoposto al loro allenatore una proposta di rinnovo di contratto, che Mou sarebbe ben disponibile a discutere, per proseguire il suo legame con una città che l'ha conquistato. Le sirene dell'Arabia Saudita sono sempre forti, ma per ora la priorità dell'ex Porto è quella di restare ancora in Europa, mettendo da parte le offerte multimilionarie delle quattro società controllate dal fondo sovrano Pif, che ha in mano anche il Newcastle in Premier League. "Io sono pagato per non creare problemi alla proprietà, si deve fidare del mio lavoro. L'altro giorno mi hanno chiesto l'ultima volta che avessi parlato con Friedkin, se oggi mi chiedete quando ho parlato con loro, rispondo che è stato ieri. Non ho parlato di contratto", le parole pronunciate dal portoghese nella conferenza stampa di sabato e la tifoseria, dopo diverse lodi ricevute per il sostegno incessante, ha voluto mandare un segnale a lui e probabilmente anche al duo texano, che ha da poco approvato un bilancio ancora una volta in perdita.

Il messaggio dei Friedkin - sempre molto attenti a sondare gli umori del tifo - al termine del mercato, coronato dall'acquisto di un big come Lukaku, era stato perentorio: la Roma deve tornare in Champions League, sia per motivi prettamente sportivi, ma anche economici, con ricavi che darebbero respiro ai conti. E nell'ultimo periodo la Roma di Mou, molto felice per l'ennesimo gol arrivato dopo un'azione manovrata, sta facendo di tutto per arrivare a dama, con la conquista del quinto posto e soli 3 punti di distanza dal quarto occupato dal Napoli, ultima piazza che garantisce la qualificazione alla Champions. Con 16 punti nelle ultime 7 partite i giallorossi hanno imboccato la giusta strada: il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il tifo ha già espresso il proprio desiderio su Mourinho. I Friedkin hanno preso nota.