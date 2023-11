In attesa di ascoltarlo oggi al "Social Football Summit" in programma a Roma, il g.m. della Roma, Tiago Pinto, si muove sul mercato. Per la difesa piace Lorenzo Pirola, difensore della Salernitana, mentre in attacco occhi sull’ala dell’Irlanda del Nord, Ross McCausland, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e piace all’Atalanta.

(gasport)