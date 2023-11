Allarme rientrato per Renato Sanches. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari. L’ex Psg negli ultimi due giorni si è allenato a parte per un affaticamento, ma dovrebbe tornare in gruppo tra oggi e domani ed essere disponibile, almeno per la panchina, per domenica (ore 18, arbitra Massimi) contro l’Udinese. [...] Ancora out Smalling, che ieri ha compiuto 34 anni.

(corsera)