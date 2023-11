Per Mourinho c’è l’Udinese. Smalling è sparito

Finalmente si torna a parlare di calcio giocato: oggi con la conferenza stampa di José Mourinho e domani con Roma-Udinese, primo impegno del bimestre di fuoco che attende i giallorossi. Un sospiro di sollievo per tutti i tifosi giallorossi, anche in questa sosta per le Nazionali accartocciati nel mare di parole sul futuro dell’allenatore portoghese e del general manager Tiago Pinto. Servirà tempo per capire dove vuole andare la Roma nel prossimo futuro e comunque a deciderlo sarà il presidente Dan Friedkin. come più volte confermato dai protagonisti. [...] Intanto il tempo passa e la Roma continua a giocare con soli tre difensori a disposizione. Un punto andrà messo a breve, ma da Trigoria nessuno vuole arrivare allo strappo. Niente rescissione, né tantomeno azioni disciplinari. L’attesa è l’unica condizione valutata, a meno di richieste esplicite del calciatore. L’Arabia è una destinazione gradita al calciatore già da agosto. Ma senza offerte Smalling non si muove.

(La Repubblica)