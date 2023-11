Pellegrini stringe i denti: vuole il campo. In attacco si scaldano Lukaku e Dybala

Mourinho vuole dare una scossa dopo la sconfitta di Praga e sta valutando delle correzioni da apportare alla formazione in vista del derby. La difesa sarà quasi certamente composta da Mancini- Llorente-Ndicka, anche se c'è una minima percentuale che Cristante torni nel reparto arretrato. A centrocampo giocheranno Paredes, Cristante e uno tra Aouar, Bove e Sanches, con quest'ultimo in vantaggio. L'unico dubbio è legato alla tenuta fisica infatti Mourinho non può permettersi un cambio dopo qualche minuto per infortunio. Nel caso in cui non fosse pronto, spazio a Bove. Tornato parzialmente in squadra, Pellegrini vuole essere convocato e oggi verrà presa una decisione. Nessun dubbio, invece, sulle fasce, dove giocheranno Karsdorp e Spinazzola. In attacco pronti Lukaku e Dybala.

(Il Messaggero)