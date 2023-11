Pellegrini in panchina, chance per Sanches

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Torna Spinazzola, Sanches dal primo minuto. Dopo la sconfitta in trasferta con lo Slavia Praga i giocatori della Roma sono chiamati a rispondere in campo alle critiche di Mourinho e il derby potrebbe essere la migliore delle occasioni. Davanti al portoghese la difesa sarà obbligata, ancora con Mancini, Llorente e NDicka. A destra dopo i 45 minuti a Praga tornerà titolare Karsdorp, mentre a sinistra ci sarà Spinazzola, che ha smaltito l'infortunio muscolare. A centrocampo oltre a Paredes che ha scontato la squalifica in campionato, ci saranno Cristante Renato Sanches, con il portoghese che non parte dal primo minuto dal 21 settembre in Europa League contro lo Sheriff. Pellegrini recupera ma va soltanto in panchina. Difficile che il capitano possa raccogliere più di una manciata di minuti nella stracittadina. In attacco invece Mourinho si affida nuovamente alla coppia Lukaku-Dybala.