Pellegrini al lavoro per tornare con l’Udinese

Mentre i suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali – sono 14 i giallorossi in giro per il mondo -, Lorenzo Pellegrini si trova a Trigoria per lavorare con i pochi rimasti e con un gruppo di giovani. Obiettivo: recuperare la forma migliore in vista della ripresa del campionato, domenica 26, alle 18, in casa contro l’Udinese. La lesione al flessore della coscia destra rimediata contro il Servette è guarita: nel derby è andato in panchina, ma la sua presenza era più che altro per stare vicino ai compagni, ora l’obiettivo è riprendersi una maglia da titolare. [...]

(Corsera)