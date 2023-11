Paulo e Sanches: due ritorni per trovare una svolta

Un giorno, forse, si chiarirà se gli infortuni muscolari sono colpa solo del destino – sempre cinico e baro – o se nella gestione dei calciatori i preparatori hanno la loro quota importante di meriti e responsabilità. Una cosa è certa: da domani Mourinho tornerà ad avere a disposizione due assi come Dybala e Sanches per un match (non titanico) contro un Lecce reduce da due sconfitte interne in campionato e Coppa. [...]

Vero che Smalling, Spinazzola e Pellegrini saranno ancora in infermeria, però adesso la squadra giallorossa ha bolidi e carburante a disposizione per tentare la rimonta. All’orizzonte, stavolta, si spera ci sia una svolta. La Champions, d’altronde, sarà solo per spiriti forti.

(gasport - Massimo Cecchini)