Paulo a Oriana: "Per sempre". La proposta a Fontana di Trevi

Per sempre. Perché sarà così nei ricordi, nella mente e anche nel futuro. Con Roma che adesso sì resterà davvero scolpita nella vita di Paulo Dybala. «Para siempre», appunto, come hanno sottolineato sia il campione argentino che la sua futura sposa Oriana Sabatini, nei rispettivi post. Gia, perché i due ieri hanno ufficializzato il loro matrimonio. Con la foto di Oriana a letto, appena sveglia, che mostra l'anello che le ha regalato poche ore prima Paulo, il quale nel frattempo le tiene dolcemente la mano. Dopo cinque anni di fidanzamento (la coppia ufficializzò il loro rapporto una volta concluso il Mondiale russo del 2018) è arrivato dunque il momento del grande passo. E Paulo ha voluto farlo in uno dei posti più romantici del mondo, Fontana di Trevi. […] A documentare la scena ha pensato poi un video-maker d'autore, Leandro Paredes, che ha successivamente postato tutto con una storia su instagram, accompagnando la scena con una frase di un celebre film. «Es hora de descansar soldado, ya diste todo de ti! No todas las batallas se pueden ganar. Es hora de la retirada...". Tradotto: "È ora di riposare soldato, hai dato il tuo massimo! Non tutte le battaglie si possono vincere, è tempo di ritirarsi". Come dire, fine dei giochi, da oggi in poi c'è davvero solo spazio per una donna, quella che Paulo ha scelto per sempre. […] Intanto, però, c'è anche un'altra partita da giocare che è poi quella del ritorno in campo. Dybala ha iniziato a lavorare con il gruppo ieri, anche se a ritmo ridotto, controllato, senza forzare mai. Tra oggi e domani dovrebbe aumentare il ritmo e l'intensistà, per vedere anche come tiene il ginocchio sinistro, quello dove ha subito lo stiramento del legamento collaterale a Cagliari. Domenica, contro il Lecce, dovrebbe però essere a disposizione, poi deciderà Mourinho se farlo partire dal via o meno. Lui, nel frattempo, un'altra decisione l'ha presa, quella di sposare Oriana...

(Gasport)