Parola di Mou: “Voglio un’altra finale per la Roma. Il rinnovo? È ancora tutto aperto

LEGGO (F. BALZANI) - "Rinnovo? È tutto aperto".Mourinho non chiude la porta, in realtà non lo ha mai fatto anche se le speranze di continuare insieme non sono poi tante. Il tecnico, intervistato ieri al Tg1 (l'integrale in onda venerdì), resta a scadenza di contratto, con poche chance di rinnovare ma tanta voglia ancora di vincere. "Ho parlato con Friedkin dopo il derby, ma non del rinnovo del mio contratto per la guida tecnica della Roma. Settimana scorsa ho parlato anche con Ryan ma solo del lavoro di oggi. Non so se resto, non so rispondere ai tifosi su questo». Poi - nella sua prima intervista televisiva - non nasconde le ambizioni: «Voglio un'altra finale. Nella storia della Roma non erano mai accaduto di due finali europee di fila. Tre le hanno giocate solo squadre mitiche, e noi proveremo ad andare a Dublino". Sul ritorno di Totti glissa: "È il numero uno della storia romanista. Collaborare insieme? Mi metto in difesa, visto che ho questa fama anche se le mie squadre segnano tanto. Questa è una cosa tra Francesco e la società, riguarda loro". Intanto lo Special One si gode il ritorno a Trigoria di Lukaku reduce dal poker in nazionale e tra i primi sponsor per l'arrivo di Theathe in fuga dal Rennes. Il difensore ex Bologna ha rotto con l'allenatore Genesio tanto da essere escluso in 3 delle ultime 4 gare. Ha voglia di tornare in Italia e di non perdere l'Europeo. L'ipotesi Roma lo affascina, la presenza di Big Rom aiuta. Il Rennes, infatti, dopo lo "scippo" di Matic ha ricucito il rapporto in questi mesi e sembra disponibile al prestito.