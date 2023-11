Paredes non gira: ora il riscatto

Con l'Argentina non ha trovato spazio e nella Roma fatica a incidere. Leandro Paredes non dovrebbe giocare titolare nemmeno contro il Brasile, perché ct Scaloni preferisce un reparto composto da De Paul, Allister e Fernandez. Nel 2-0 incassato dall'Uruguay non è subentrato, la priorità era riuscire a ribaltare la gara inserendo un attaccante (Lautaro Martinez) anziché un centrocampista. Da quando l'ex Psg ha perso il posto ai Mondiali non è riuscito più a ritrovarlo, per via anche della stagione deludente alla Juventus in cui è partito titolare solo 8 volte in campionato. Nella Roma sta cercando di riabilitarsi e Mourinho gli sta dando l'opportunità di giocare con continuità. I risultati, però, non sono entusiasmanti perché solo raramente riesce davvero a imporsi e a fare la differenza: in copertura è spesso inefficace, mentre in fase offensiva ha servito solo quattro assist (con Salernitana, Cagliari e Servette) e segnato zero gol. […] Con il recupero di (quasi) tutta l'infermeria, però, se lo standard rimarrà questo, Leo rischierà il posto. Bryan potrebbe tornare in mediana, ruolo a lui congeniale per le sue caratteristiche, mentre Pellegrini e Sanches sarebbero le mezzali titolari. Così ha disegnato Tiago Pinto la Roma in estate, dopo che Matic ha lasciato Trigoria per trasferirsi al Rennes. Sarebbe un reparto ben strutturato e di qualità se non fosse per l'estrema fragilità di due componenti su tre. Ecco perché Paredes, nonostante alcune prestazioni insufficienti, è un titolare a tutti gli effetti. […] L'investitura di De Rossi ha un valore, ma ora servono prestazioni decisive che si avvicinino a quelle dell'ex capitano giallorosso. Il tempo c'è, ma aumenta la concorrenza e non è scontato che domenica contro l'Udinese possa partire titolare. Anche perché tornerà ad allenarsi a Trigoria soltanto venerdì, a 48 ore dal match contro i friulani.