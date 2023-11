Oltre mille cuori nel gelo di Praga

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Mai sola mai. Non è solamente il titolo della splendida canzone di Marco Conidi, ma un vero e proprio modo di vivere la Roma. Perché dal Polo Nord all'altro capo del mondo, non ci sarà mai una gara dei giallorossi che non vedrà i suoi tifosi presenti sugli spalti dello stadio avversario, pronti a sostenerla lontano da casa. Figuriamoci se in palio c'è la vetta del girone di Europa League: motivo per il quale oltre mille tifosi, tra settore ospiti e qualche centinaio di biglietti sparsi per le tribune, non faranno mancare il tifo. Oltre mille i tifosi che hanno raggiunto o raggiungeranno questa sera la Roma di Mourinho, impegnata all'Eden Arena mattina Praga. (...)