Olimpico pieno. Tre big ancora fermi ai box

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Più vicino il rientro di Kumbulla, il 3 gennaio gli ottavi di Coppa Italia con la Cremonese. I giallorossi ieri sono scesi in campo per la penultima seduta di allenamento prima della sfida casalinga contro il Lecce - oggi conferenza stampa di Mourinho alle 13. Dybala e Renato Sanches ancora in gruppo, mentre sono ancora fermi ai box invece Spinazzola, Smalling e Pellegrini, che ieri ha festeggiato insieme alla moglie Veronica la nascita del terzo figlio, Nicolò.

Prosegue inoltre il recupero di Kumbulla che, dopo l’operazione al crociato potrebbe tornare a giocare prima della fine dell’anno previa una tappa intermedia con la Primavera. All’Olimpico si va verso l’ennesimo tutto esaurito, saranno più di 64mila i tifosi che riempiranno l’impianto del Foro Italico, con circa 3400 salentini nel settore ospiti. Nel frattempo la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari legati agli ottavi di finale di Coppa Italia, partita inclusa nell’abbonamento per le coppe: la Roma affronterà in casa la Cremonese il 3 gennaio 2024 alle ore 21 con la diretta televisiva in chiaro su Canale 5.