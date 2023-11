Obiettivo derby

IL TEMPO (L. PES) - Attesa e speranza. Così Lorenzo Pellegrini vive i giorni di avvicinamento al derby, sfida alla quale tiene tanto e che spesso lo ha visto protagonista. Con lui freme anche Spinazzola, fermo da un paio di settimane a causa di noie muscolari. Ma prima c'è la partita di Praga che può regalare ai giallorossi il pass per gli ottavi di finale. Una vittoria in Repubblica Ceca chiuderebbe il discorso qualificazione con due turni di anticipo. I due infortunati a Trigoria, hanno nel mirino la stracittadina di domenica. Il capitano è fermo da più di un mese (era il 5 ottobre) mentre il laterale è sceso in campo l'ultima volta il 22 ottobre contro il Monza. Entrambi sono ancora alle prese con gli allenamenti individuali, ma le chance di vederli in campo domenica ci sono eccome. Mourinho stesso nel post Roma-Lecce si era detto più ottimista sul loro recupero, sbilanciandosi con un «sono più vicini» che fa ben sperare. Resta improbabile vederli con i compagni nella rifinitura di oggi, ma venerdì può essere la giornata chiave per il semaforo verde almeno per una convocazione contro i biancocelesti. Nel pomeriggio, intanto, la squadra volerà a Praga dove domani alle 21 sfiderà lo Slavia. Il successo dell'andata ha messo i giallorossi nelle condizioni di potersi accontentare di un pareggio, ma i tre punti garantirebbero la matematica qualificazione agli ottavi di finale, risparmiando ai ragazzi di Mou un turno in più a febbraio contro le squadre retrocesse dalla Champions. Proprio per l'importanza del match, infatti, il portoghese è pronto a un turn over cauto contro i cechi, anche a sole settantadue ore dal derby. La difesa resta obbligata, come ammesso da Mou domenica, anche se Llorente andrebbe preservato e Mancini comincia a dare segni di stanchez-ùza. Sulle corsie sembra delineata la coppia Celik-Zalewski, con il turco ormai relegato al ruolo di «esterno di coppa» e l'italo-polacco pronto ad avere un'altra chance. Più soluzioni in mezzo al campo dove, oltre a Paredes che ha riposato con il Lecce la sorpresa potrebbe essere Renato Sanches. Il portoghese scalpita per un posto da titolare che potrebbe essere funzionale al recupero per il derby. Davanti riposerà certamente Dybala mentre Lukaku guiderà ancora l'attacco con Belotti al suo fianco. Il Gallo merita di aumentare il minutaggio nelle ultime settimane nettamente in calo. Sarà Mourinho in serata a chiarire qualche scelta in più, ma la strada porta a pochi cambi e mirati, visto che si tratta dell'ultimo sforzo prima della sosta post Lazio. Troppo importante ipotecare l'Europa e proseguire la risalita in campionato.