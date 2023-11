Notte prima del derby a Trigoria. E l'Al-Ittihad piomba su Mou

La sconfitta di Praga e le dichiarazioni di Mourinho hanno lasciato il segno nello spogliatoio della Roma: l'umore è basso e la voglia di sorridere ancora meno. Da vera "famiglia", la squadra è da oggi in ritiro a Trigoria e si fermerà a dormire al centro sportivo dopo la rifinitura pomeridiana. Un modo per compattarsi in vista di un derby da non poter sbagliare. Mou ha portato a casa solamente un derby su 3 e un altro passo falso non sarebbe accettato. Intanto lo Special One è entrato nel mirino dell'Al-Ittihad, ma al momento si tratta solamente di una manifestazione di interesse.

In vista del match contro la Lazio il tecnico schiererà Paredes-Cristante-Bove a centrocampo, sulle fasce Karsdorp e Spinazzola e in attacco l'inamovibile coppia Dybala-Lukaku. Per il resto, causa uomini contati, la difesa sarà la stessa con Mancini-Llorente-Ndicka. Da valutare nella rifinitura odierna Pellegrini, tornato ad allenarsi ieri in gruppo: il capitano effettuerà nella giornata odierna un provino decisivo per essere quantomeno della partita.

(La Repubblica)