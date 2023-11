Non basta Lukaku: Josè vuole scuotere una Roma in ritardo

José Mourinho nella Roma è una sorta di centrifuga permanente di tutto il passato che sprigiona a ogni parola (e che lui stesso tiene a ricordare), destinato ad alimentare aspettative sempre altissime. Così la partenza a handicap in campionato ha suscitato tanto stupore, perché lo Special One in giallorosso non era mai partito tanto male. [...] I “mourinhani” osservanti danno la colpa al mercato. Di tutti gli arrivi estivi, questo scorcio di stagione ha sancito solo un paio di titolari sicuri, Romelu Lukaku e Leandro Paredes, più un altro come Ndicka che sta conquistando spazio grazie alle emergenze. Tutti gli altri – Kristensen, Renato Sanches, Aouar, Azmoun e il rientrante Llorente – hanno avuto sprazzi di brillantezza, ma mai la continuità sufficiente per insidiare i “vecchi”, se si eccettuano le assenze per problemi medici. [...] Una cosa è certa: nonostante lo Special abbia il contratto in scadenza a giugno, di sicuro questo non indebolisce la sua leadership sul gruppo. È noto che i Friedkin non gli abbiano finora dato segnali di volontà di rinnovo, così come pare certo che, in presenza di un progetto concordato, il portoghese rimarrebbe volentieri. In ogni caso, di sicuro non rimarrà fermo, visto che per lui le sirene arabe hanno già ricominciato a cantare. Il sogno di Mourinho – in questi giorni a Londra – sarebbe ritornare in una big di Premier.

(Gasport)