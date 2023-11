Niente derby per Zaccagni, Luis Alberto migliora. Il piano di Sarri

È un piano d’emergenza il piano derby. Solo nelle prossime 48-72 ore si capirà se è un’emergenza ampia o limitata. Zaccagni, a meno di miracoli, è da considerate out. Ieri il suo forfait era dato per certo. Si attendono conferme oggi alla ripresa. C’era più ottimismo su Luis Alberto, comunque da controllare. Non è facile indagare sulle condizioni degli uomini in dubbio per domenica. Insegna la saggezza derbystica, mai dare vantaggi. (...) l primo ha rischiato grosso, ha tremato dopo quell’azione di ripiegamento che l’ha visto protagonista nel primo tempo. Correndo e ricadendo ha poggiato male il piede destro, ne ha risentito il ginocchio. S’era temuto il peggio, l’interessamento del crociato. Poi si è pensato allo stiramento del collaterale. Il report della Lazio, diffuso mercoledì, ha dato certezze parziali: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro... Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab». (...) Il Mago può farcela. Ha chiuso da valoroso la partita col Feyenoord. I cambi erano finiti, ha resistito fino all’ultimo giocando con una fasciatura attorno alla coscia destra. «Avevo già un fastidio ad un flessore», aveva spiegato. Non sono stati diffusi comunicati sul suo conto. Si tratterebbe solo di un affaticamento. (...)

(corsport)