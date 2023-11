Nessuna lesione per Zaccagni. Luis Alberto ci prova

IL TEMPO (DAN. ROC.) - La gioia per la vittoria in Champions mitigata dagli infortuni di Zaccagni e Luis Alberto entrambi in dubbio per domenica. Il primo dopo meno di un quarto d'ora dall'inizio del match contro il Feyenoord, il secondo nei minuti finali di gara. Il ginoc-chio dell'attaccante esterno della Lazio si è impuntato sul terreno dell'Olimpico, rischiando tanto. In accordo con lo staff medico ha deciso di rimanere in campo, sostituito poi da Pedro a inizio ripresa. L'ex Verona ha svolto alcuni esami in Paideia per verificare le sue condizioni in vista del derby di domenica prossima. Ecco il comunicato della società a riguardo: «Lo staff medico comunica che Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di Champions. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab». C'è apprensione anche in merito alle condizioni di Luis Alberto, che ha lasciato il terreno di gioco dopo altri 90 minuti carichi di intensità. È stato il calciatore che ha corso di più: quasi 13 chilometri percorsi nella serata di martedì. Al minuto 86 si è accasciato al suolo per un problema muscolare al flessore. Sarri spera che non si tratti di nulla di grave, ha bisogno del Mago al 100% in vista del derby