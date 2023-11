Mourinho vuole cattiveria: "C'è gente a cui manca la mamma e che in trasferta si spaventa"

Una squadra di banditi. Questo è il sogno nel cassetto di Mourinho che da tre anni si ritrova una squadra spesso "troppo buona" e formata in gran parte da "bravi ragazzi". Lo Special One sogna una Roma da battaglia, spavalda, quasi provocatoria. "Dobbiamo dare sicuramente di più. Nelle partite casalinghe riusciamo a dare qualcosa in più anche negli ultimi minuti, in trasferta invece ci manca un po' di mentalità che ho sempre avuto durante la mia carriera, ovvero godere l'antagonismo di giocare fuori casa. C'è gente a cui piace il conforto di casa perché quando esce gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce. Ho avuto squadre che dentro il pullman provocano la gente fuori prima di arrivare allo stadio".

Oggi con l'Udinese servirà anche altro, a partire dai gol di Lukaku e Dybala. Saranno loro a guidare l'attacco insieme a Pellegrini, che ritornerà in campo a un mese di distanza. Ancora assente Smalling: "Non è un ragazzo che sa giocare soffrendo, si tira un pochettino indietro. Se torna prima del 2024? Ni, speriamo". Discorso diverso per Sanches: "Non è infortunato, ma domani non ci sarà".

(La Repubblica)