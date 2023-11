Mourinho: "Voglio il primo posto, il pari non serve a niente"

"Dobbiamo vincere, il pareggio non serve a niente. Dobbiamo rischiare tutto per vincere la partita perché il problema non è la qualificazione, ma arrivare primi nel girone". È carico José Mourinho, alla vigilia del match di stasera a Ginevra contro gli svizzeri del Servette (ore 21, diretta tv su Sky e Dazn e in chiaro su Tv 8) in cui la Roma dovrà fare risultato pieno. [...] Non potrà fare troppi calcoli, la formazione giallorossa. Ma dovrà tornare a fare gol: nelle ultime 6 trasferte internazionali è rimasta a secco in 5 occasioni: "Noi abbiamo l'obiettivo di conquistare il primo posto. Loro partiranno forte: speriamo che abbiano la testa al campionato perché il terzo posto nel girone dovrebbero averlo conquistato, e se scendono in Conference possono arrivare fino in fondo". [...]

Ci sarà turnover ma non una rivoluzione. "In passato, quando ho cambiato tanto, non ho avuto le risposte che mi aspettavo. La difficoltà è dietro perché senza Smalling non abbiamo opzioni. Nelle altre posizioni dobbiamo fidarci degli altri, abbiamo avuto un confronto e tutti sanno di essere importanti". [...] Dybala, Pellegrini e Sanches vanno gestiti: "Non giocheranno insieme. Bove deve fare 90 minuti e scendere in campo anche a Reggio Emilia con il Sassuolo. Paulo e Lukaku in tandem? È possibile". [...]

(corsera)