Alla Roma di José Mourinho la pausa per le Nazionali fa bene. [...] Mourinho sa come ripartire forte e stavolta per farlo potrà contare di nuovo sul giocatore che più di tutti ha beneficiato della sosta: Lorenzo Pellegrini. E i nazionali? Più appagati che stanchi: su 14 convocati solo Ndicka ha giocato due gare piene, tutti gli altri – seppur gratificati da qualificazioni, gol e assist – meno di 180 minuti.

(Corsera)