Mourinho: “Se fossero sani, Sanches e Dybala non sarebbero qui”

Non può essere contento, José Mourinho, della situazione degli assenti in casa Roma. Alla vigilia del match contro il Lecce (il fischio d’inizio alle ore 18, arbitra Colombo) il tecnico portoghese si lascia andare per l’ennesima volta ad uno sfogo sul valore della rosa giallorossa, e sulle condizioni di giocatori che sarebbero fondamentali per ambire a un piazzamento nei piani alti della classifica. [...] Arriva la stoccata, che riguarda anche (al solito) la società. «Una cosa è un calciatore infortunato, un’altra è un elemento con una storia clinica, ovvero chi ciclicamente ha problemi fisici che si ripetono anno dopo anno. Sono cose diverse: un conto è un infortunio di contatto, come quello di Dybala lo scorso anno con Palomino durante la partita con l’Atalanta. Un altro è Gareth Bale: il gallese è stato nel miglior club del mondo per diversi anni, ma la sua storia clinica non gli permetteva di essere super, ma solo in determinati momenti. Quando però mancava lui, c’erano altri elementi per giocare e mantenere alto il livello». Nella Roma, secondo Mourinho, non è così. «La Roma ha diversi giocatori con una storia clinica, e sono contento di averli in certi moment. Ma Dybala o Sanches non sarebbero qui se in passato non avessero avuto determinati problemi. Smalling? Sarò felice quando potrò averlo a disposizione. [...]"

(Corsera)