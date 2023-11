Mourinho prepara un'altra Roma: tra Slavia e derby almeno 5 cambi

È la settimana del derby. Non quella della possibile qualificazione agli ottavi di Europa League. Quella può arrivare anche più avanti. L'importante domani a Praga sarà non perdere. Perché se l'Europa League rimane il terreno preferito sul quale saggiare le proprie ambizioni stagionali, il derby va vinto. In primis per accorciare il gap con le prime quattro, per recuperare i punti persi nelle prime tre di campionato e per dare una gioia ai tifosi, rimasti fedeli anche nelle difficoltà. C’è poi una questione personale: Mou ne ha già persi tre su quattro. Il poker se lo eviterebbe volentieri. Dunque, la preparazione di questi giorni è finalizzata a far arrivare la squadra al meglio il 12 novembre. […] Sarebbe dovuta essere anche la settimana del ritorno di Pellegrini e Spinazzola. Entrambi ieri sono rimasti in infermeria. Ad oggi risulta difficile pensare ad un impiego domenica. Ma soprattutto il Capitano vuole provarci fino all’ultimo.

(Il Messaggero)