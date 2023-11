Mourinho: “Cuore, mentalità e tifosi per vincere una gara pazza”

Ha visto le streghe, pensato ai momenti peggiori, immaginato una settimana di sofferenza con vista sul derby. Ed invece Azmoun e Lukaku gli hanno cambiato la vita, almeno quella di questi giorni, con Mourinho che a fine partita ha un volto teso, tirato, ma molto meno sofferente di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. "È stata una gara pazza, che per fortuna abbiamo vinto - dice l’allenatore portoghese -. Alla fine abbiamo rischiato il tutto per tutto, come negli anni Sessanta, perdere 1-0 o 10-0 sarebbe stato lo stesso. Loro potevano raddoppiare, ma noi abbiamo questi tifosi che ci hanno aiutato a vincere. In tutte le squadre che ho allenato non ho mai trovato una passione del genere, non è normale vederli tifare anche ad un soffio dalla sconfitta. L’abbiamo portata a casa con cuore, mentalità e tifosi". (...)

(gasport)