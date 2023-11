Mou, tanti guai ma il gioco latita e il calendario è davvero brutto

[...] La Roma ha 7 punti in meno rispetto all'anno scorso e non è riuscita a sfruttare il calendario favorevole. Difatti da qui a fine andata dovrà sfidare Fiorentina, Napoli, Juve e Atalanta. E finora con le big ha fatto un solo punto, giusto con la Lazio. La casella dei gol dice 22 ma 7 li ha segnati al'Empoli, dunque fa fatica a concretizzare. L'arma dei calci piazzati non funziona più come l'anno scorso. E il gioco non decolla. La Roma, tra nuovi che non vanno e vecchi (anche d'età) spesso ai box, sembra la meno attrezzata per entrare in corsa Champions, A meno che Mou, al quale il club non sembra voler rinnovare il contratto, non tiri fuori qualcosa dal cilindro.

(Gasport)