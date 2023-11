Mou sosta vietata, alla Roma serve un settebello per la rinascita

[...] La Roma non è certo venuta a Ginevra in vacanza e anzi contro il Servette dovrà cercare di bissare il 4-0 dell'andata, perché il primo posto nel girone di Europa League passa necessariamente da due larghe vittorie contro gli svizzeri e lo Sheriff, nella speranza che si inceppi lo Slavia Praga, attualmente davanti grazie a una differenza reti migliore. [...] Finora è una squadra dalle mille facce ed espressioni: competitiva quando è al completo, eccessivamente deludente quando manca qualche pezzo pregiato, divertente quando riesce a far correre il pallone, impacciata quando perde le distanze e rinuncia a giocare. [...]

Nell'ordine i giallorossi sfideranno Servette, Sassuolo, Fiorentina, Sheriff, Bologna, Napoli e Juve. Le due gare di Europa League sono semplici, ma come detto bisogna vincerle con un punteggio largo per evitare lo spareggio di febbraio contro le eliminate dalla Champions League. [...] Mourinho dice di non pensare ai gol da segnare per scavalcare lo Slavia Praga, che parte da +3 in differenza reti: "A me interessa vincere. Poi, all'ultima giornata, se avremo bisogno di tanti gol per arrivare primi nel girone rischieremo tutto e ci faremo aiutare dai nostri tifosi". [...]

(gasport)