Mou si accontenta: "È un pareggino ma vale un punto"

"È stato un pareggino". Il riassunto migliore del derby lo fa lo stesso José Mourinho a fine partita. Uno zero a zero che accontenta tutti. Il primo pareggio dell’era Mourinho dopo tre sconfitte e una vittoria. È stato il derby della paura di non farsi troppo male, per lasciare tutto aperto e vivere le due settimane della sosta senza il malumore di una sconfitta. "È un punto positivo. Ci è mancato il gol, ma abbiamo sempre avuto il controllo della partita. Noi abbiamo giocato per vincere, non certo alla ricerca del pareggio – ammette Mou - Ma poi quando arriva sai che è meglio della sconfitta". [...] Alla fine la zona Champions è lontana solo tre punti, e questo è quello che conta di più per Mourinho: "In questo momento siamo in una posizione giusta con il lavoro che la squadra sta facendo. Per me il campionato è iniziato alla quarta giornata". [...]

Soddisfazione per un pareggino e per la posizione in classifica. Non certo per la prestazione dell’arbitro Massa, duramente contestato in campo da Mourinho per una mancata espulsione (secondo il portoghese) a Immobile: "Era nettamente cartellino rosso per proteste. Una seconda ammonizione sacrosanta, come l’ha presa Mancini a Milano, ma Immobile è stato bravissimo a dominare Massa psicologicamente". [...] Alla fine il primo pareggio dell’era Mou è la migliore minestra riscaldata che potesse arrivare. In attesa di "recuperare gli infortunati come Pellegrini e giocatori fondamentali come Renato Sanches". Rimandando eventuali problemi. Come quello di un gioco ancora assente.

(La Repubblica)