Roma e Fiorentina vanno a caccia dei punti qualificazione. [...] Mourinho, dopo la sconfitta di Praga, ha in testa un solo risultato in Svizzera contro il Servette: "Vogliamo vincere, rischiare per vincere. Il pari non serve a niente". Servirebbe per andare avanti, ma Mou vuole i tre punti che porterebbero i giallorossi a rimanere in corsa per il primo posto da giocarsi allo sprint con lo Slavia. [...]

(corsera)