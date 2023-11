Mou-Roma, il gelo: “Non so se resto”

L'Arabia chiama ma Mourinho (per ora) non risponde. Perché in cuor suo aspetta altro, la Roma. Così resiste e rilancia: "Sogno un'altra finale, soltanto squadre mitiche ci sono riuscite. Io dico di provarci". Non esiste futuro per chi come José è costretto a vivere nel presente. E se un paio d'ore prima di rilasciare l'intervista alla Rai - a margine del Social Football Summit tenutosi all'Olimpico - Saad Al Lazeez, vice chairman e interim Ceo della Saudi Pro League aveva lanciato l'ennesimo amo sibillino ("Mou in Arabia? Ci piacciono quelli bravi..."), lo Special fa finta di nulla. Anche perché non più tardi di un mese fa, a margine della partnership sottoscritta tra il club e Riyad Season, aveva già risposto al programma arabo Elhe-kayashow: "Non so quando, ma sicuramente un giorno lavorerò li". Così ieri, a domanda diretta ("Ai tifosi della Roma che si chiedono se resterà qui, lei cosa risponde?"), conferma come rispetto all'inizio della stagione non sia cambiato nulla: "Non lo so. Con i Friedkin parlo, l'ultima volta con mister Dan 10 minuti al telefono dopo il derby. Con Ryan una settimana fa ma del lavoro quotidiano, dell'oggi, non del rinnovo". (...)

(Il Messaggero)