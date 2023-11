Mou, ora l'obiettivo è recuperare Pellegrini

Recuperati, e disponibili già per la gara di domani sera (ore 18) all’Olimpico contro il Lecce, Paulo Dybala e Renato Sanches (ieri grandi sorrisi in allenamento per il centrocampista portoghese), ora l’obiettivo di Mourinho (oggi parlerà in conferenza stampa alle 13 a Trigoria) è riavere il prima possibile a disposizione Lorenzo Pellegrini. Il capitano sta vivendo un momento particolare della sua vita privata e professionale. Dal punto di vista privato, ieri è diventato padre per la terza volta. [...] Negli ultimi giorni Pellegrini è stato protagonista, suo malgrado, di vicende extra campo: Fabrizio Corona ha infatti riportato l’indiscrezione di una denuncia per stalking a suo carico da parte di una escort romena. Lui ha smentito con forza i fatti. [...]

In campo le cose non vanno meglio perché non lo si vede dalla gara col Servette in Europa League (5 ottobre) in cui è rimasto sul terreno di gioco per 13 minuti riuscendo a segnare un gol e a confezionare un assist prima di farsi di nuovo male: lesione al flessore della coscia destra, un problema che in passato lo aveva costretto a rientri forzati, sottoponendolo a ricadute e a brutte figure. Stavolta il capitano ha deciso di prendersi il tempo giusto per recuperare: l’obiettivo è averlo a disposizione per il derby di domenica 12, magari riuscendo ad essere tra i convocati (e a giocare qualche minuto) nel match di ritorno a Praga contro lo Slavia in Europa League. [...]

(corsera)