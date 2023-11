Mou, in mano una Roma con più peso in panchina

La normalità ritrovata. Contro l'Udinese la Roma riavrà la panchina lunga, che praticamente non ha mai avuto in questa stagione a causa di infortuni, attese e storie cliniche complesse, Perché ciclicamente si sono fatti male in troppi, da Dybala a Pellegrini, da Aouar a Renato Sanches, passando per Spinazzola e Smalling. Le scelte sono sempre state limitate, in Italia e in Europa, tanto che Mourinho, per ampliare le opzioni, è stato "costretto" a chiamare altri bambini come D'Alessio, Cherubini e Joao Costa, al di là di Pagano e Pissili, la pausa per le nazionali è caduta nel momento giusto. La Roma, infatti, ha una rosa (quasi) al completo adesso che sta entrando in mese caldissimo. (...) . Basii pensare che Belotti, El Shaarawy e Azmoun, tre interpreti offensivi molto di-vent potranno essere delle armi in corsa in caso di bisogno. Insieme hanno segnato cinque gol in campionato. E pure belli pesanti. (...) Cristante e Pellegrini hanno il posto assicurato, l'altra casella in mezzo verrà occupata da Renato Sanches o da Paredes, reduce dagli impe-gni in Sudamerica come Dybala. Uno dei due andrà in panchina contro l'Udinese e quindi diventerà la prima opzione difensiva o offensiva. Non poco, calcolando che accanto avrà anche Bove, reduce dalla prova di ieri in Under 21 contro l'Irlanda del Nord. (...) Il discorso panchina lunga non vale per la difesa, dove le scelte sono obbligate con Mancini, N'Dicka e Llorente a protezione della porta di Rui Patricio. Senza Smalling e Kumbulla, l'unico cambio (forzato) contempla l'arretramento di Cristante nel pac-chetto arretrato.

(corsport)