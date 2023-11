Mou-Friedkin: i mille misteri di un accordo che non c'è

Per mettersi d'accordo occorre essere in due. Uno non basta. E se la Roma e José Mourinho non hanno (ancora) trovato un accordo per viaggiare mano nella mano anche nei prossimi anni, vuol dire che (almeno) una delle due parti non è d'accordo. Facile, no? Esistono ipotesi alternative per spiegare lo stallo tecnico che regna a Trigoria? Chissà, forse sì. La più clamorosa? Né i Friedkin né Mourinho vogliono arrivare a un accordo. Oppure: i Friedkin hanno stabilito che i contratti si rinnovano, se si rinnovano, solo a pochi mesi dalla scadenza. Ci sta. O ancora: i Friedkin hanno (già) trovato un'alternativa a Mou. La verità la sanno soltanto le parti in causa. (...) Come non ipotizzare che le due parti abbiano trovato da tempo un accordo coperto dal massimo riserbo? Magari lo scorso giugno a Setubal? Il punto, fosse vero questo, sarebbe decifrare le basi di quell'accordo. (...)

(corsera)