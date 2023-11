Mou extra time. Una Roma infinita: con 19 gol nei recuperi già a quota 18 punti

La Roma di José Mourinho ha fatto capire come abbia iscritto nel proprio Dna la sofferenza e l’esaltazione, la delusione e la speranza. [...] Da quando lo Special One siede su quella panchina, la Roma ha segnato ben 19 gol dopo il novantesimo, il 14,5% del totale delle reti realizzate in campionato a partire dalla stagione 2021-22, che hanno portato in dote ben 18 punti in 19 match, su 88 disputati finora in Serie A e 144 punti complessivi conquistati. [...] Che l’attitudine sia da Special One lo dimostra anche il fatto che tutte le squadre da lui guidate hanno avuto questa caratteristica, seppure in maniera meno spiccata. Il saldo, infatti, è stato positivo anche nel periodo interista (26 gol fatti e appena 3 subiti) e in carriera – sia pure con dati meno significativi – in Premier, in Liga e in Champions.

(Gasport)