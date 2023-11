Mou ci crede: "Voglio il primo posto. Chi sta in panchina si tenga pronto"

[...] Mourinho ha ben impresso lo spartito che dovrà mettere in campo la sua Roma questa sera in casa del Servette: "Inutile pensare ai gol, dobbiamo pensare a vincere. La partita è sufficientemente difficile, se vinciamo e lo Slavia fa lo stesso arriveremo all'ultima partita sapendo la differenza reti e rischieremo tutto in casa con lo Sheriff". [...] Sarà turnover, con le dovute precauzioni, soprattutto di approccio e atteggiamento. Il monito di Mou arriva forte e chiaro dalla conferenza stampa:

"Abbiamo avuto una buona conversazione collettiva, anche tornando a parlare della prestazione inaccettabile di Praga. Farò dei cambi aspettando una risposta positiva da chi andrà in campo e augurandomi che chi sarà in panchina, e non è abituato, trovi il modo giusto di essere motivato e abbia il senso di responsabilità di entrare e fare bene". [...] Chi non può permettersi di mancare è Mancini, ancora dolorante al ginocchio ma indispensabile nel reparto arretrato: "Purtroppo non ne abbiamo altri - ammette sospirando Mourinho - Se oggi mi dice che ce la fa, gioca". [...]

(La Repubblica)