Mentalità Mourinho. Da Sarri a Pagano

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Può sembrare magari una questione in fondo marginale, schermaglie pre derby tra allenatori comunque molto diversi tra loro, piccole o grandi provocazioni comuni ovunque nel mondo ci sia una partita così sentita. Ma se ci si prova ad estraniare dal contesto, se immaginate le frasi come se fossero dette da soggetti non riconoscibili e non da Sarri e Mourinho nell'esercizio - legittimo - delle loro facoltà, provate a pensare quale dei due allenatori riesca a trasferire a giocatori ed ambiente la più solida mentalitàvincente: uno che affronta ogni gara come se fosse una finale o quello che parla di amichevoli europee? (...) Qui forse non è solo una questione di parteggiare per un allenatore, ed è logico che ognuno tifi per il suo, ma di capire ancora una volta la portata del messaggio che José Mourinho da Setubal reca con sé. Sempre e solo ragionamenti da vincente. (...) Provare a ripetersi anche quest'anno è legittimo ancorché difficilissimo, ma di sicuro l'eventuale vittoria di questa sera spianerebbe la strada fino a marzo. E questo Mourinho lo sa be nissimo. Tanto da averlo trasmesso pure a Riccardino Pagano, ultimo talento della nidiata che stasera non partirà titolare, ma che intanto ieri è venuto in conferenza stampa. I suoi "bambini" Mourinho li allena anche così.