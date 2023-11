Martedì si riparte a Trigoria. Azmoun con l'Iran segna due reti

José Mourinho sospende gli allenamenti fino a martedì mattina. Il tecnico ha perso anche Gianluca Mancini convocato da Spalletti al posto di Bastoni, restano solo una manciata di giocatori di movimento (Llorente, Spinazzola, Karsdorp, Pellegrini, Sanches e Belotti) a cui si aggiungono una quindicina di Primavera.

Positivo il test di Azmoun con l'Iran che ha sfidato Hong Kong: una doppietta e un assist per Taremi che hanno chiuso la partita sul 4-0. [...] Aouar è rimasto in campo 90 minuti nella partita vinta dall'Algeria 3-1 contro la Somalia valida per la qualificazione ai Mondiali. In tribuna Bove nella qualificazione all'Europeo Under 21 contro San Marino (5-0). [...]

(Il Messaggero)