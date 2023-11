Mal di trasferta: 4 vittorie su 23 gare nel 2023

Un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, ma tre fanno una prova e questo può essere applicato anche al rendimento della Roma lontano dall'Olimpico. I giallorossi infatti hanno ottenuto solamente 4 vittorie in 23 partite giocate in trasferta nell'anno solare 2023 e la spiegazione è anche tattica. Lontano dalle mura amiche i capitolini tendono ad essere troppo rinunciatari e si preoccupando quasi esclusivamente della fase difensiva. In casa infatti la Roma genera una media di 1.56 xG a partita, mentre in trasferta questo dato scende a 1.2.

(corsera)