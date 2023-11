Maglia celebrativa per Totti. Ma Mourinho festeggia il ritorno di Kumbulla in difesa

LEGGO (F. BALZANI) - Una maglia per Totti e il ritorno di Marash Kumbulla. L'antivigilia della gelida trasferta in Svizzera porta due sorprese ai tifosi della Roma che a breve scopriranno il kit celebrativo in stile 1993 (compresi i colori e il vecchio logo Adidas), anno dell'esordio in serie del più grande giocatore giallorosso di tutti i tempi. Che Mourinho gradirebbe avere al suo fianco in un ipotetico futuro ancora da trattare coi Friedkin. Ma il sorriso più grande per il tecnico arriva dal campo. Kumbulla, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo a 7 mesi esatti dal drammatico infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro arrivato durante la sfida col Milan del 29 aprile scorso. Tra le feste dei compagni e il post di Abraham (l'altro infortunato grave in attesa di rientro) l'albanese ha svolto parte della seduta col sorriso sulle labbra e inizierà ad aggregarsi alla squadra dalla prossima di campionato. Prima di vederlo in campo bisognerà aspettare ancora un mese, ma il suo ritorno imminente è un'ottima notizia per una difesa che non conosce sosta a causa dell'eterna convalescenza di Smalling (che potrebbe finire in Arabia) e di un mercato monco. Anche domani col Servette (previsti 2 gradi sotto zero) Mancini, Llorente e Ndicka saranno costretti agli straordinari. E anche per questo motivo Renato Sanches resterà probabilmente a Roma. Spazio quindi per Bove che è ormai diventato qualcosa in più di una semplice riserva. Due giornate di squalifica in campionato infine per Foti "per aver al 41° del secondo tempo di Roma-Udinese, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose"