Lukaku trascina la Roma bis

[...] Nel turnover contro il Servette la certezza è la presenza di Romelu Lukaku dal primo minuto, l'insostituibile. Su di lui lo Special One fa affidamento per portare a casa la vittoria e giocarsi il primo posto nel girone nell'ultima sfida all'Olimpico contro lo Sheriff. Non a caso ha giocato tutte le partite dal primo minuto eccetto la prima contro il Milan, quando era appena sbarcato nella capitale.

Da una parte quindi Mourinho che conta su di lui per aiutare la squadra, dall'altra Big Rom che conta invece di dare una sterzata a questo periodo di digiuno da gol. [...] Di certo il suo lavoro spalle alla porta ha aiutato e non poco il gruppo, come contro l'Udinese tra il colpo di tacco geniale per il gol di Dybala e il lavoro di protezione del pallone sulla rete di El Shaarawy. Ma adesso Romelu, da vero bomber, vuole anche ritornare a festeggiare un suo gol. [...] Per questo motivo Mourinho sta pensando di non scogliere la LuPa, ma tenerla ancora insieme per farla ulteriormente affiatare e garantire più possibilità di gol. [...]

(corsport)