Lukaku si gode la rivincita: “Avete visto cosa posso fare”

"Sono quello che sono. In estate si parlava molto di me. Ho lavorato e sono rimasto in silenzio. Ora avete visto cosa posso fare" Romelu Lukaku ringhia la sua soddisfazione per essersi preso ancora la vetrina a suon di reti, dopo il poker messo a segno contro l’Azerbaigian. [...] Il suo c.t., l’italiano Tedesco, lo santifica così: "È inarrestabile, eccezionale. Quando ogni tiro in porta va a segno, non si può fare di meglio. Se è il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato? Difficile dirlo, ma credo di sì".

(Gasport)