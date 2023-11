Lukaku non basta: dove sono i nuovi?

La premessa in questi casi è d’obbligo: in regime di Fpp, fare mercato non è semplice. Paletti, parametri da rispettare, liste da compilare, calciatori da inserire: c’è il rischio di andare fuori giri. La questione però può essere anche ribaltata. In regime di Fpp ogni scelta deve essere ponderata. I rischi, gli azzardi, le ossessioni, non sono ammesse. Soprattutto per un club che da 5 anni fallisce l’appuntamento con l’Europa che conta e che vede i proprietari, dal loro arrivo, aver speso la bellezza di 800 milioni. [...] Romelu da solo non basta. E finora chi lo ha accompagnato a Trigoria ha ampiamente deluso. Enigmatica la frase di Mourinho nel pre-derby su Aouar: «Ho scelto al suo posto Bove perché lui fa fatica quando l’intensità e l’aggressività della partita sono alte». [...] è di difficile interpretazione anche l’operazione legata a Kristensen, soprattutto considerando la penuria di centrali difensivi per una squadra che ha deciso di giocare a tre. [...] Dopo due anni, Mou è stato accontentato sul regista: Paredes. L’argentino, però, ad eccezione dell’ottima prestazione di Cagliari, per ora non incide, tanto da far rimpiangere nel ruolo Cristante che invece si deve alternare tra centrale di ripiego e mezzala. All’appello rimane Azmoun che alla pari di Kristensen non è stato inserito nelle liste Uefa.

(Il Messaggero)