Lukaku, l'intesa con Dybala è la chiave di tutto

Gli sono bastate la brezza di casa e la fascia dì capitano per demolire ì primi accenni di critica: eh ma nelle ultime partite stava giocando male... Con 4 gol in 37 minuti Romelu Lukaku ha confermato le impressioni del et Tedesco, che alla vigilia aveva detto di «non averlo mai visto così in forma». Ora Mourinho spera di poterlo ritrovare più motivato e leggero per la ripresa del campionato: a parte la giocata da fenomeno che ha deciso la rocambolesca partita contro il Lecce. (...) Un centravanti per essere pericoloso ha bisogno di qualcuno che gli renda la vita più semplice negli ultimi venti metri. Nella Roma il ruolo

deve toccare a Paulo Dybala, che però ancora non ha raggiunto uno stato di forma ottimale e sta faticando a incidere sulla manovra offensiva: il deficit è atletico ora, più che fisico. Ovviamente con il passare delle settimane l'intesa tra i due migliorerà, soprattutto attraverso le sedute di allenamento a Trigoria: nei primi mesi due mesi e mezzo alla Roma, sono state davvero poche le occasioni in cui Lukaku ha potuto testare e affinare la relazione calcistica con il compagno di reparto, tra viaggi con le nazionali, partite ravvicinate e infortuni vari. (...) La sua leadership è riconosciuta anche dal trio italiano, composto dal capitano Pellegrini e dagli scudieri Cristante e Mancini: da un professionista come Lukaku qualunque giocatore può imparare. E allora, come direbbe Mourinho, è la Roma a dover salire al suo livello.

