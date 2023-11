Lukaku e Dybala: una fame da LuPa

Tutti a Trigoria ieri mattina. Belli sorridenti, in buone condizioni fisiche e ansiosi di giocare domani alla ripresa del campionato. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti a ricomporre la coppia, pardon, la LuPa. Quella affamata di vittorie, soprattutto se davanti ha una preda che si chiama Udinese. Cioffi avvisato, così come i suoi: Dybala e Lukaku si accendono particolarmente quando vedono le strisce bianconere, quelle però friulane. Diventano famelici. La scorsa stagione, la prima in giallorosso, Dybala non è riuscito a colpire l'Udinese. Ha giocato solo l'andata, probabilmente la gara più brutta della Roma della passata stagione terminata con la sconfitta per 40 a Udine, il ritorno l'ha visto dalla tribuna per infortuni. […] Per questo domani i romanisti confideranno in una marcatura dell'argentino, pronto a riprendersi il campo dopo la sosta poco fortunata in nazionale con i novanta minuti in panchina contro l'Uruguay e la tribuna al Maracanà contro il Brasile. […] Visti i quattro big match nel giro di un mese, Mourinho ha bisogno di trascinatori in campo e fuori. Pellegrini, il capitano anche lui tornato a disposizione, ma anche Dybala. Senza poi dimenticare Big Rom. […]

(Corsport)