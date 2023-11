Lukaku-Dybala, i tifosi della Roma si possono godere il tandem perfetto

È una strana storia, la loro. Sempre su strade parallele, prima di ritrovarsi a Roma. Già, perché Dybala e Lukaku erano pronti, già quattro anni fa, a suggellare un clamoroso scambio tra Juve e Manchester United. [...] Insomma, le classiche porte girevoli hanno un'importanza assoluta anche nel calcio. Dove, a volte, un'opportunità, anzi due, e le volontà di un presidente finiscono per mettere insieme il sogno quasi proibito di qualsiasi allenatore: la coppia Dybala-Lukaku. [...]

E non è il caso di star troppo a sottilizzare - sì, ma che farà Lukaku il prossimo anno? - perché (come insegna anche la loro strana storia) il calcio è oggi e non è il caso di fare troppi programmi. Nel frattempo, l'importante è godersi - come stanno facendo i tifosi della Roma - questo concentrato assoluto di tecnica, potenza, classe e intelligenza. [...] La verità è che Lukaku ha, appunto, tecnica e potenza: un fisico che non riesci a spostare e il tocco elegante per mandare a rete il compagno. E Dybala è classe e intelligenza: giocate da fuoriclasse e la prontezza di farsi trovare pronto al momento giusto nel punto giusto. [...]

(gasport - A. Vocalelli)