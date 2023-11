Lukaku, che succede? Qualcosa è cambiato dopo i fischi a San Siro

GAZZETTA.IT (E. ZOTTI) - Che è successo a Romelu Lukaku? [...] Il suo rendimento è calato nelle ultime partite quattro partite, dove ha regalato un solo (fondamentale) spunto con gol vittoria contro il Lecce, e in molti si chiedono il perché di un tale e improvviso passo indietro. È impossibile non notare che i problemi siano nati con la gara con l’Inter e viene allora da chiedersi se i proclami fatti da chi lo circonda ("Romelu sta bene, è un professionista") a proposito dell’accoglienza con i fischietti della tifoseria nerazzurra fossero autentici o solo di facciata. [...] Il problema è che Lukaku da quella tensione a Milano sembra non essersi più ripreso.

Contro il Lecce all’Olimpico ha iniziato sbagliando un rigore (non gli era mai successo in Serie A) e quando nel recupero ha realizzato il gol che ha regalato agli uomini di Mourinho una vittoria fondamentale ha reagito come mai ci si aspettava: maglia che vola via, corsa furiosa sotto la Curva Sud e al fischio finale un pianto che sembrava indicare proprio la fine di un incubo, uno scaricare l’ansia accumulata nella settimana che ha preceduto la sfida di San Siro (dove si è parlato più di fischietti che di gioco) e quella subito successiva. [...]

Big Rom avrà tempo per ritrovare se stesso e le motivazioni che lo avevano reso tanto grande in avvio di stagione. E dimenticare quei fischi che suo malgrado devono averlo ferito o quantomeno turbato. È tempo di voltare pagina.

