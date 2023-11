Lukaku attacca il record di Totti, sempre in gol nelle prime 4

Un record è già suo: nessuno ha segnato in 14 partite di fila in una competizione Uefa (preliminari esclusi) come Lukaku. Una striscia ancora aperta di 18 gol in EL: 8 con l'Everton, 7 con l'Inter e 3 con la Roma, un sinistro per decidere il 2-1 sul campo dello Sheriff, un destro per aprire il 4-0 al Servette, un altro sinistro per chiudere il 2-0 dell'andata contro lo Slavia Praga. E stasera il belga può centrare un primato giallorosso perché, in quasi sessant'anni di coppe europee moderne, c'è stato un solo giocatore capace di segnare in tutte le 4 partite iniziali; nientemeno che Totti, che nell'estate 2009 si divertì, tra luglio e agosto, nei preliminari della prima edizione chiamata Europa League. (...) Se riuscisse ad eguagliare questo record di Totti, poi Lukaku potrebbe attaccare quello assoluto di un giocatore giallorosso: le 5 partite (non iniziali) di fila a segno per Voeller nel 1990-91 in Coppa Uefa e per Dzeko nel 2o17-18 in Champions (...)

(corsera)