Lotito: «Romanisti caciaroni, ma poi spariscono"

Claudio Lotito a tutto campo in un intervista a Radio Serie A con Rds. «Il derby per noi è un campionato nel campionato -ha detto il presidente della Lazio - L'anno scorso abbiano ottenuto due grandi risultati (2 vittorie, ndr) che hanno creato un trasporto da parte della tifoseria verso la squadra molto importante. Il derby a cui sono più legato? Finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. E un evento particolarissimo, in città si vive e si soffre. L'altra fazione è più portata a enfatizzare, è più caciarona, ma se non raggiunge l'obiettivo si nasconde e sparisce. I laziali invece sembra, sottolineo sembra, che preferiscano soffrire in silenzio». (...)

(gasport)