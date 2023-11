Lotito: "Roma 2030? Noi siamo pronti, ma..."

Il sostegno della Lazio alla candidatura di Roma all'organizzazione di Expo 2030 si sta trasformando in una telenovela. L'idea di mettere sulle maglie biancocelesti una scritta a sostegno era nata dopo l'accordo di sponsorizzazione tra la Roma e un festival di Ryad. "Il problema non è nostro - fa sapere Lotito -. È il comitato promotore di Roma 2030 che non ha ancora dato l'ok finale". Si aspettava il debutto del logo sulle maglie già con Sassuolo e poi Fiorentina, ora la Lazio spera di avere l'ok per il derby del 12 novembre, due settimane dopo sarà decisa la sede di Expo 2030.

(Gasport)