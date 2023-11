L’oro di Mou: l’amore dei tifosi per José ha già fruttato 70 milioni

Un’esplosione d’amore. Da quando sulla panchina della Roma c’è José Mourinho l’Olimpico è diventato questo. E pazienza se alcuni settori sono caldissimi e altri un po’ meno. E pazienza se non sempre le prestazioni della squadra sono all’altezza. E pazienza, persino, se da quest’anno i prezzi sono un po’ aumentati: da quando il Covid ha lasciato spazio alla passione dei romanisti, lo stadio colorato di giallorosso è diventato una marcia in più. D’amore, senza dubbio. Ma anche di incassi. [...] E allora, visto che il calcio moderno non è solo una questione d’amore, ma anche di numeri, pur non potendo fare calcoli precisi al centesimo perché la Roma, da tempo, non comunica più gli incassi, si può fare una media tra soldi che arrivano dagli abbonamenti (settori popolari e Premium) e soldi che arrivano dalla vendita dei biglietti. Nelle partite “normali” la media è tra gli 800 mila euro e il milione netto, mentre nei big match si raddoppia arrivando a sfiorare i due milioni e mezzo. A queste cifre vanno aggiunti gli abbonamenti (circa 30 milioni di euro in tre anni). [,..] Gli abbonamenti quest’anno sono aumentati del 13%, gli Under 16 sono aumentati del 35%, gli Under 25 del 12%. E, ancora: nelle prime 8 partite di quest’anno la Roma ha portato allo stadio oltre mezzo milione di persone, occupando il 98% dei seggiolini. Se e quando andrà via Mourinho l’impresa sarà non disperdere questo bacino d’amore. Forse, più dei trofei, sarà la vera grande eredità che José lascerà alla Roma. Un’esplosione d’amore.

(Corsport)